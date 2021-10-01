В России в здание властей бросили "коктейль Молотова": есть пострадавшие

Во время инцидента находились сотрудники городской администрации.
В здание правительства Мурманской области России бросили две бутылки с зажигательной смесью.
Об этом пишет Mash в Telegram-канале.
Все случилось в 1:30 ночи. Предварительно, пострадал охранник.
В этом время в кабинетах находились сотрудники городской администрации. На месте работает полиция.
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