Сергей Бабкин рассекретил, что подарил жене на День влюбленных

Сергей Бабкин рассекретил, что подарил жене на День влюбленных

Певец купил возлюбленной ювелирное украшение.

Звездные супруги Серия и Снежаны Бабкиных считаются одной из самых страстных пар шоу-бизнеса.

Поэтому День влюбленных парочка отпраздновала по-особому. Сергей подготовил для Снежаны настоящий сюрприз. Он заранее подготовился, чтобы порадовать свою любимую.

"Я подготовился заранее. Утром я знаю, что Снежка просыпается и сразу идет на кухню. Я всегда покупаю какие-то странные цветы. Коробочка в форме сердца и подарочек", — рассказал Сергей "Світському життю".

Сергей Бабкин поздравил жену с Днем влюбленных / скриншот с видео

А вот подарил певец жене ювелирное украшение. Он выбрал необычные серьги с драгоценными камнями.

"Это серьги, кафа. Разноцветные камни. Они просто нереальные", — добавил артист.

Отметим, Сергей и Снежана поженились в 2009 году. За время супружеской жизни они пережили немало проблем. В частности, оказалось, что певец изменял любимой. К счастью, они смогли не только сохранить брак, но и укрепить его.

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