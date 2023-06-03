Шакира тронула Сеть редкими кадрами со своими родителями

Колумбийская певица Шакира в своих социальных сетях демонстрирует не только творчество и свои обольстительные фото, но и семейные ценности.

Знаменитость посвятила сообщение в Instagram своим родным людям – родителями. Шакира поделилась трогательным видео, в котором показала архивные фотографии с отцом и мамой. На семейных кадрах певица продемонстрировала теплые отношения между их семьей.

"Твоя улыбка – моя слабость", — подписала видео с родителями Шакира.

В последнее время в соцсетях звезда все реже делится кадрами с папой и мамой, ведь ее отец Уильям Мебарак Чадид серьезно болеет. В октябре прошлого года его экстренно госпитализировали в больницу.

Кстати, ролик с родными звезда сопровождала своей новой песней, которую недавно записала вместе с маленькими сыновьями от Жерара Пике. В клипе к ней она показала их переезд из Испании в США.

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