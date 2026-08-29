Сильвестр Сталлоне готовится к свадьбе дочери: София объявила о помолвке

Сильвестр Сталлоне с дочерью Софией / © instagram.com/officialslystallone

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Старшая дочь Сильвестра Сталлоне София объявила о помолвке со своим возлюбленным Майклом Шиганом, который, похоже, уже сумел завоевать расположение легендарного актёра.

30-летняя София поделилась радостной новостью в своём Instagram. Дочь звезды опубликовала серию снимков с того особенного вечера, когда ей сделали предложение руки и сердца. Для признания в любви Майкл выбрал романтическую атмосферу с множеством свечей и белых цветов. За окном раскинулся ночной город, а сама пара не скрывала эмоций. На одном из снимков влюбленные, вероятно, сразу после признания, стоят на коленях и крепко обнимаются. Впоследствии София и её жених устроили фотосессию на террасе.

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«Навсегда с моим лучшим другом», — так кратко и трогательно подписала фотографии София.

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Пост Софии Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Особое внимание поклонников привлекло роскошное кольцо, которое Майкл подарил своей возлюбленной. Однако не менее эмоциональной стала реакция семьи невесты. Младшие сестры Софии оставили поздравительные комментарии молодоженам.

Пост Софии Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Но, пожалуй, самую важную реакцию Майкл Шиган получил от будущего тестя. Сильвестр Сталлоне также публично поздравил дочь и её избранника, опубликовав семейное фото вместе с женой Софией и будущим зятем.

«Мы просто в восторге от помолвки нашей дочери Софии с Майклом!» — поделился актер.

Пост Софии Сталлоне / © instagram.com/sophiastallone

Напомним, недавно жена Сильвестра Сталлоне показала его вместе с тремя дочерьми и как она выглядела с ним в молодости.

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