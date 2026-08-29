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Сильвестр Сталлоне готовится к свадьбе дочери: София объявила о помолвке
Звездный отец уже поздравил пару и даже опубликовал семейное фото с будущим зятем. А вот ранее дочери актёра рассказывали, что далеко не все их поклонники решались пережить знакомство с Сильвестром.
Старшая дочь Сильвестра Сталлоне София объявила о помолвке со своим возлюбленным Майклом Шиганом, который, похоже, уже сумел завоевать расположение легендарного актёра.
30-летняя София поделилась радостной новостью в своём Instagram. Дочь звезды опубликовала серию снимков с того особенного вечера, когда ей сделали предложение руки и сердца. Для признания в любви Майкл выбрал романтическую атмосферу с множеством свечей и белых цветов. За окном раскинулся ночной город, а сама пара не скрывала эмоций. На одном из снимков влюбленные, вероятно, сразу после признания, стоят на коленях и крепко обнимаются. Впоследствии София и её жених устроили фотосессию на террасе.
«Навсегда с моим лучшим другом», — так кратко и трогательно подписала фотографии София.
Особое внимание поклонников привлекло роскошное кольцо, которое Майкл подарил своей возлюбленной. Однако не менее эмоциональной стала реакция семьи невесты. Младшие сестры Софии оставили поздравительные комментарии молодоженам.
Но, пожалуй, самую важную реакцию Майкл Шиган получил от будущего тестя. Сильвестр Сталлоне также публично поздравил дочь и её избранника, опубликовав семейное фото вместе с женой Софией и будущим зятем.
«Мы просто в восторге от помолвки нашей дочери Софии с Майклом!» — поделился актер.
Напомним, недавно жена Сильвестра Сталлоне показала его вместе с тремя дочерьми и как она выглядела с ним в молодости.