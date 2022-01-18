Слава Каминская в бирюзовом бикини ошарашила немалой грудью

Звезда отдыхает на Занзибаре.

Бывшая солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская решила "перезагрузиться" перед новыми творческими событиями в этом году и улетела к океану.

Знаменитость отдыхает на Занзибаре. Там 37-летняя исполнительница уже устроила импровизированную фотосессию на пляже в бикини. В кадре, которым звезда поделилась в Instagram, Слава позирует на белом песке в бирюзовом бикини и рубашке. Артистка выставила одну ножку и похвасталась немалой грудью и плоским животом.

Слава Каминская в бикини / instagram.com/babaslavka

"Счастлива перезагрузиться перед важными запусками! В этом году будет огонь! Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще 2 года назад…" – написала звезда и добавила, что она "еще ничего такая".

Оценили вид Каминской в купальнике и ее фаны.

Ух, какая мама

Милфа

Нет, ну вы посмотрите на нее! Красота какая

Бомба

Мама-огонь

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