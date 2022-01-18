Слава Камінська у бірюзовому бікіні ошелешила чималими грудьми

Зірка відпочиває на Занзібарі.

Колишня солістка гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська вирішила "перезавантажитися" перед новими творчими подіями цього року та полетіла до океану.

Знаменитість відпочиває на Занзібарі. Там 37-річна виконавиця вже влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі у бікіні. У кадрі, яким зірка поділилася в Instagram, Слава позує на білосніжному піску у бірюзовому бікіні та сорочці. Артистка виставила одну ніжку та похвалилася чималими грудьми і пласким животом.

Слава Камінська в бікіні / instagram.com/babaslavka

"Щаслива перезавантажитись перед важливими запусками! Цього року буде вогонь! Перший сольний альбом ... Неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще 2 роки тому…" – написала зірка та додала, що вона "ще нічогенька така".

Оцінили вигляд Камінської в купальнику і її фани.

Ух, яка мама

Мілфа

Ні, ну ви погляньте на неї! Яка краса

Бомба

Мама-вогонь

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