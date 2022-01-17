Оксана Байрак: топ гарячих фото 57-річної режисерки

Акторка полюбляє робити відверті світлини.

Відома українська режисерка Оксана Байрак дивує шанувальників не лише новими фільмами, а й своїми відвертими світлинами.

Акторка – ще та спокусниця, тому нерідко публікує у своєму Instagram гарячі кадри. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку пікантних світлин 57-річної знаменитості.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Зазвичай, під подібними світлинами Байрак залишає романтичні цитати з творів. Ось наприклад: "А їй так хотілося закохатися. І бути з ним завжди і не отримувати від нього жодних листів. Тому що листи не пишуть, якщо ніколи не розлучаються...".

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Зірці начхати на різні стереотипи та думку хейтерів. Ба більше, негативних повідомлень вона отримує зовсім мало, у порівнянні з компліментами.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

На такі публікації шанувальники Байрак реагують доволі бурхливо. Юзери захоплюються відвертістю режисерки.

"Розкішна жінка", "Вау! Красуня", "Богиня", "Рокова жінка", – пишуть захоплені шанувальники.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Також користувачі пишуть, що Оксана має вигляд не на 57, а 37 років.

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