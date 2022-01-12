София Стужук призналась, в каких отношениях с Игорем Пустовитом

Фанаты подозревают, что блогеры закрутили роман.

Известная блогерша София Стужук недавно откровенно призналась, что больше не одинока.

Правда, кто именно стал ее избранником, знаменитость скрывает. Некоторые поклонники убеждены, что новым любимым Софии стал бывший муж Саши Бо – блогер Игорь Пустовит.

София Стужук рассказала о своем бойфренде / instagram.com/sofia_stuzhuk

Впрочем, Стужук уверяет, что между ними только дружеские отношения.

"С Игорем мы дружили и дружим. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Замечательный приятный человек. Я таких люблю", — ответила София.

София Стужук рассказала об отношениях с Игорем Пустовитом / instagram.com/sofia_stuzhuk

Хотя поклонники все-таки убеждены, что именно Игорь новый бойфренд Софии. Недавно она отдыхала вместе с Пустовитом в Буковеле. Они проводили время вместе, обнимались и танцевали. Более того, их даже успели сфотографировать, когда они целовались.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/dima_varvaruk

Позже София показала страстные объятия со своим избранником в постели. Фанаты провели "расследование" и заметили одинаковые родинки у Игоря и у загадочного любимого Стужук.

София Стужук в объятиях таинственного бойфренда / скриншот с видео

Игорь Пустовит / скриншот с видео

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