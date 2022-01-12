София Стужук призналась, в каких отношениях с Игорем Пустовитом

Фанаты подозревают, что блогеры закрутили роман.
Известная блогерша София Стужук недавно откровенно призналась, что больше не одинока.
Правда, кто именно стал ее избранником, знаменитость скрывает. Некоторые поклонники убеждены, что новым любимым Софии стал бывший муж Саши Бо – блогер Игорь Пустовит.
Впрочем, Стужук уверяет, что между ними только дружеские отношения.
"С Игорем мы дружили и дружим. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Замечательный приятный человек. Я таких люблю", — ответила София.
Хотя поклонники все-таки убеждены, что именно Игорь новый бойфренд Софии. Недавно она отдыхала вместе с Пустовитом в Буковеле. Они проводили время вместе, обнимались и танцевали. Более того, их даже успели сфотографировать, когда они целовались.
Позже София показала страстные объятия со своим избранником в постели. Фанаты провели "расследование" и заметили одинаковые родинки у Игоря и у загадочного любимого Стужук.
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