София: День ангела, совместимость с мужчинами и звезды с таким именем

Сегодня, 14 августа, День ангела отмечают девушки по имени София.
Происхождение имени София
Корни имени София идут в Древнюю Грецию. В переводе это слово означает "мудрая". Аналогичное значение имя имеет и в латинском языке: "рассудительная" и "умная".
Характеристика имени
Положительные черты:
- здравомыслящая;
- энергичная;
- инициативная;
- целенаправленная;
- настойчивая.
София очень наблюдательная, всегда знает, чего ждать от людей. Скрыть от нее обман не удастся. Такая девушка волевая, амбициозная, всегда знает, чего хочет от жизни.
Отрицательные качества:
- наивная;
- инертная;
- высокомерная;
- спешит в суждениях и действиях.
София настолько обеспокоена проблемами других, что совершенно забывает о своих делах.
Сони празднуют именины:
- 4 апреля;
- 4 июня;
- 17 июня;
- 14 августа;
- 30 сентября;
- 1 октября;
- 29 декабря;
- 31 декабря.
Таланты и карьера
София старательная, обладает навыками рукоделия. У нее замечательный музыкальный слух и актерские способности. Это очень энергичная женщина, она стремится воплотить в жизнь множество своих гениальных идей. Обладательница этого имени может полностью реализовать себя в таких профессиях: журналист, автор сценария, писательница, актриса, учительница, художница, дизайнер, практическая психолог, культурологя.
Совместимость с мужчинами
Хрупкая и нежная София стремится быть с сильным мужчиной рядом с которым она будет чувствовать себя как за каменной стеной. Соне важно, чтобы любимый ее ценил и принимал такой, какая она есть. Замуж обладательница такого имени иногда выходит из-за одиночества. Поэтому первый брак может сложиться неудачно.
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София может быть счастливой в браке с мужчиной по имени: Евгений, Константин, Виталий, Виктор, Анатолий, Юрий, Олег, Дмитрий.
Неудачно могут складываться отношения с мужчинами, которых зовут Влад, Антон, Игорь, Андрей, Александр.
В семейной жизни с Софьей непросто. Она стремится контролировать мужа и диктовать ему свои условия, обычно воспринимается мужем крайне негативно.
Украинские звезды по имени София
София Ротару
София Ротару — легендарная украинская и советская певица, получившая бешеную популярность в 70-х годах.
Соня Плакидюк
Соня Плакидюк — известная фэшн-фотограф и ведущая.
Sonya Kay
Sonya Kay — украинская певица и племянница артистки Софии Ротару.
Песни о Софии
Любовь Успенская — "Сонька — золотая ручка"
Филипп Киркоров — "Тетя Софа"
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказала о значении имени Виктория и ее карьере. Так, Вика обожает комплименты относительно ее ума и ухоженной внешности.