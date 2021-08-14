София: День ангела, совместимость с мужчинами и звезды с таким именем

Сегодня, 14 августа, День ангела отмечают девушки по имени София.

Происхождение имени София

Корни имени София идут в Древнюю Грецию. В переводе это слово означает "мудрая". Аналогичное значение имя имеет и в латинском языке: "рассудительная" и "умная".

Характеристика имени

Положительные черты:

здравомыслящая;

энергичная;

инициативная;

целенаправленная;

настойчивая.

София очень наблюдательная, всегда знает, чего ждать от людей. Скрыть от нее обман не удастся. Такая девушка волевая, амбициозная, всегда знает, чего хочет от жизни.

Отрицательные качества:

наивная;

инертная;

высокомерная;

спешит в суждениях и действиях.

София настолько обеспокоена проблемами других, что совершенно забывает о своих делах.

Сони празднуют именины:

4 апреля;

4 июня;

17 июня;

14 августа;

30 сентября;

1 октября;

29 декабря;

31 декабря.

Таланты и карьера

София старательная, обладает навыками рукоделия. У нее замечательный музыкальный слух и актерские способности. Это очень энергичная женщина, она стремится воплотить в жизнь множество своих гениальных идей. Обладательница этого имени может полностью реализовать себя в таких профессиях: журналист, автор сценария, писательница, актриса, учительница, художница, дизайнер, практическая психолог, культурологя.

Совместимость с мужчинами

Хрупкая и нежная София стремится быть с сильным мужчиной рядом с которым она будет чувствовать себя как за каменной стеной. Соне важно, чтобы любимый ее ценил и принимал такой, какая она есть. Замуж обладательница такого имени иногда выходит из-за одиночества. Поэтому первый брак может сложиться неудачно.

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София может быть счастливой в браке с мужчиной по имени: Евгений, Константин, Виталий, Виктор, Анатолий, Юрий, Олег, Дмитрий.

Неудачно могут складываться отношения с мужчинами, которых зовут Влад, Антон, Игорь, Андрей, Александр.

В семейной жизни с Софьей непросто. Она стремится контролировать мужа и диктовать ему свои условия, обычно воспринимается мужем крайне негативно.

Украинские звезды по имени София

София Ротару

instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару — легендарная украинская и советская певица, получившая бешеную популярность в 70-х годах.

Соня Плакидюк

instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк — известная фэшн-фотограф и ведущая.

Sonya Kay

instagram.com/sonyakayofficial

Sonya Kay — украинская певица и племянница артистки Софии Ротару.

Песни о Софии

Любовь Успенская — "Сонька — золотая ручка"

Филипп Киркоров — "Тетя Софа"

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказала о значении имени Виктория и ее карьере. Так, Вика обожает комплименты относительно ее ума и ухоженной внешности.

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