Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в этот день кажется, что нет ничего невозможного, – переполняющая человека энергия создает иллюзию всемогущества. Нельзя тратить силы попусту и давать обещания, которые заведомо являются невыполнимыми. Хорошее время для общения с начальством – ему можно предлагать новые проекты и просить увеличения жалования.

Символ дня: флюгер.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7

Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: особо опасны заболевания верхних дыхательных путей, поэтому нужно делать все необходимое для их предотвращения – пить витамины, гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать квартиру.

Слова дня: решаем все вопросы с креативной точки зрения.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: не стоит хитрить и обманывать – правда все равно выйдет наружу, а восстановить хорошие отношения будет затруднительно.

Мистика дня: можно проводить ритуалы по привлечению денег.

Табу дня: нельзя лгать – ложь обязательно выйдет наружу.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются эмоциональные непоседы, которым трудно усидеть на месте не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Лучшие профессии для них – путешественники и первооткрыватели.

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