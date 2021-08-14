Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: в этот день кажется, что нет ничего невозможного, – переполняющая человека энергия создает иллюзию всемогущества. Нельзя тратить силы попусту и давать обещания, которые заведомо являются невыполнимыми. Хорошее время для общения с начальством – ему можно предлагать новые проекты и просить увеличения жалования.
Символ дня: флюгер.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7
Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: особо опасны заболевания верхних дыхательных путей, поэтому нужно делать все необходимое для их предотвращения – пить витамины, гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать квартиру.
Слова дня: решаем все вопросы с креативной точки зрения.
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: не стоит хитрить и обманывать – правда все равно выйдет наружу, а восстановить хорошие отношения будет затруднительно.
Мистика дня: можно проводить ритуалы по привлечению денег.
Табу дня: нельзя лгать – ложь обязательно выйдет наружу.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются эмоциональные непоседы, которым трудно усидеть на месте не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Лучшие профессии для них – путешественники и первооткрыватели.
Читайте также: Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день, когда у всех обострится интуиция