Солист Måneskin поцеловал барабанщика в новом провокационных клипе

Группа представила видео на хит I WANNA BE YOUR SLAVE.

Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем "Евровидения-2021" порадовала поклонников видеоновинкой.

Так, эпатажный коллектив выпустил клип на хит I WANNA BE YOUR SLAVE. В ролике, снятом в стиле 80-х, участники группы появились в откровенных нарядах. В частности, солист группы Дамиано Давид примерил эротическое женское белье, а басистка Виктория Де Анджелис — кожаное секси-боди.

В провокационным клипе фронтмен также страстно поцеловал барабанщика, а он, со своей стороны, облизал живот Виктории.

В комментариях ошарашенные фанаты группы поделились впечатлениями от увиденного в комментариях.

Кто-то еще жив после такого? Я — нет

Прекрасный клип, как и наши любимые исполнители!!! Ожидание того стоит

Боже мой, это шедевр

Безумие! Они удивительные

Напомним, недавно Солист Måneskin Дамиано Давид в бюстгальтере и чулках озадачил образом. Артист обожает эпатировать публику.

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