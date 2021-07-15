Солист Måneskin поцеловал барабанщика в новом провокационных клипе

Группа представила видео на хит I WANNA BE YOUR SLAVE.
Итальянская рок-группа Måneskin, которая стала победителем "Евровидения-2021" порадовала поклонников видеоновинкой.
Так, эпатажный коллектив выпустил клип на хит I WANNA BE YOUR SLAVE. В ролике, снятом в стиле 80-х, участники группы появились в откровенных нарядах. В частности, солист группы Дамиано Давид примерил эротическое женское белье, а басистка Виктория Де Анджелис — кожаное секси-боди.
В провокационным клипе фронтмен также страстно поцеловал барабанщика, а он, со своей стороны, облизал живот Виктории.
В комментариях ошарашенные фанаты группы поделились впечатлениями от увиденного в комментариях.
- Кто-то еще жив после такого? Я — нет
- Прекрасный клип, как и наши любимые исполнители!!! Ожидание того стоит
- Боже мой, это шедевр
- Безумие! Они удивительные
Напомним, недавно Солист Måneskin Дамиано Давид в бюстгальтере и чулках озадачил образом. Артист обожает эпатировать публику.