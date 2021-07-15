Динамо - Эвиан: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

"Бело-синие" продолжают подготовку к старту нового сезона.

В четверг, 15 июля, киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

Команда Мирчи Луческу померится силами с французским "Эвианом".

Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этой встречи.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.

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