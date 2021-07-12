Солист Måneskin Дамиано Давид в бюстгальтере и чулках озадачил образом

Артист обожает эпатировать публику.

Солист группы Måneskin Дамиано Давид, которого сравнили с украинским певцом Владимиром Дантесом, обожает яркие образы.

Но на этот раз артист превзошел сам себя. Так, на официальной странице Måneskin появился снимок, на котором Дамиано предстал в женском нижнем белье и чулках. Вероятно, в таком шокирующем образе исполнитель появится в новом клипе коллектива на трек I Wanna Be Your Slave.

instagram.com/ykaaar

Интересно, что кроме бюстгальтера и стрингов Давид также примерил кожаный корсет с белыми рюшами и штаны нежно-сиреневого цвета.

instagram.com/ykaaar

Такой, несколько необычный, лук поклонники, а больше поклонницы, восприняли на ура.

Тот случай, когда Дамиано выглядит в нижнем белье лучше, чем я

Дамиано, ты только что разбил всю токсическую маскулинность, которая когда-либо существовала и я здесь ради этого

Ну что же ты делаешь

Напомним, ранее красавчик-солист Måneskin отрезал волосы и сменил имидж. Дамиано Давид готовится к выпуску нового клипа.

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