Соломия Витвицкая показала, как выглядит после ДТП

Ведущая уже провела прямой эфир.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая ночью попала в аварию в Киеве, показала, как выглядит после ДТП.

К счастью, в момент столкновения знаменитость находилась на заднем сидении авто, поэтому не получила серьезных травм. С повреждений у Соломии шишка на лбу из-за того, что она ударилась головой о сиденье.

ТСН.ua

Телезвезда хорошо себя чувствует, уже вернулась на работу и провела прямой эфир. В сторис своего фотоблога Витвицкая показала, как ловко ее загримировали. Также она поблагодарила поклонников за поддержку.

instagram.com/solomiyavitvitska

"Спасибо, что волнуетесь, спасибо, что пишите и поддерживаете. Девушки зарисовали мне шишку на лбу и будем вести ТСН", — успокоила звезда фолловеров.

Напомним, авария, в которую попала Витвицкая, случилась ночью на Рыбальской Набережной. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил перед микроавтобусом, в котором находилась телеведущая, и они в нее врезались. За рулем была подруга звезды "1+1". Она получила перелом ноги.

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