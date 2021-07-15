Ведущую госпитализировали вместе с подругой.

Ведущая проекта "Вражаючі історії ТСН" Соломия Витвицкая попала в ДТП.

Как сообщают источники ТСН, авария произошла ночью на Рыбальский Набережной. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозила перед микроавтобусом, в котором находилась телеведущая, и они в нее врезались.

За рулем была подруга звезды "1+1". Она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье. Их госпитализировали. Состояние Соломии не вызывает беспокойства у врачей, впрочем, она все же прошла обследование и сделала МРТ.

Как пишет Telegram канал dtp.kiev.ua, в ДТП оба водителя обвиняют скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, он свою вину отрицает.

Напомним, не так давно Витвицкая запостила новое фото с бывшем мужем и рассказала об их отношениях после развода. Бывшие вместе отпраздновали день рождения общей подруги.

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