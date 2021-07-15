Две провинции в Бельгии объявили зоной стихийного бедствия

Регионы накрыли сильные осадки и наводнения.

Бельгийские провинции Льеж и Намюр объявлен зоной стихийного бедствия из-за мощных осадков и наводнения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июля.

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Больше всего страдает город Спа: там более 10 000 человек остались без электричества, а улицы превратились в потоки воды, которые смывали все на своем пути. Все подъезды к городу заблокированы.

Впрочем, прогнозы синоптиков неутешительны: ожидается, что в ближайшие сутки на юге Бельгии выпадет еще месячная норма осадков.

Новости мира: две бельгийские провинции объявили зоной стихийного бедствия

Как сообщалось, ураган пронесся Варшавой: в польской столице из-за шквального ветра повреждены несколько десятков домов. В результате непогоды жертв или пострадавших нет. Больше всего досталось южным окрестностям Варшавы: там залило улицы, повалены деревья, затопило одну из станций метро.

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