В столице Шотландии начались паводки: затоплены центральные улицы

В воде оказались десятки машин.

Большая вода накрыла столицу Шотландии: после сильных дождей в Эдинбурге затопило несколько центральных улиц.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 июля.

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В воде оказались десятки машин. Местные говорят, что такой непогоды в городе уже давно не было, а потому активно все снимают и выкладывают в соцсетях. Владельцы магазинов и ресторанов жалуются: только им позволили открыться после карантина, как снова приходится закрываться из-за паводков.

Новости мира: большая вода накрыла столицу Шотландии

Спасатели предупреждают, что в ближайшее время перебоев с электроснабжением не избежать.

Как сообщалось, в горах неподалеку Олесунна (город на западном побережье Норвегии) две девушки-сестры погибли в результате попадания молнии. Еще одна девушка (третья сестра) сильно пострадала.

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