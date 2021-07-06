В столице Шотландии начались паводки: затоплены центральные улицы

В воде оказались десятки машин.
Большая вода накрыла столицу Шотландии: после сильных дождей в Эдинбурге затопило несколько центральных улиц.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 июля.
В воде оказались десятки машин. Местные говорят, что такой непогоды в городе уже давно не было, а потому активно все снимают и выкладывают в соцсетях. Владельцы магазинов и ресторанов жалуются: только им позволили открыться после карантина, как снова приходится закрываться из-за паводков.
Спасатели предупреждают, что в ближайшее время перебоев с электроснабжением не избежать.
Как сообщалось, в горах неподалеку Олесунна (город на западном побережье Норвегии) две девушки-сестры погибли в результате попадания молнии. Еще одна девушка (третья сестра) сильно пострадала.