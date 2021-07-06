Осталось четверо детей: на фронте погиб 37-летний майор

Вражеский обстрел унес жизни Богдана Бродовского.

Стало известно имя погибшего на фронте военного в понедельник, 5 июля.

Об этом сообщили на странице бригады 93 ОМБр Холодный Яр, рассказали в ТСН.Ранок 6 июля.

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Погиб 37-летний майор Богдан Бродовский. Боец получил взрывное ранения в результате обстрела боевиками украинских опорников. У погибшего осталась жена и четверо детей, младшему сыну ещё нет года.

Кроме того, трое наших ребят в результате вражеского обстрела получили ранения. Их эвакуировали медики.

К слову, с начала недели это уже вторая смерть на передовой для 93 бригады. Несколько дней назад погиб Юрий Письменный псевдо "Феофан" — это 59-летний медик из Днепра.

Новости с фронта: стало известно имя погибшего в результате взрыва украинского военного

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сегодня начнет заседание с обострения на фронте и обстрелов оккупантами наших позиций с запрещенной Минском оружия.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня: есть погибший военный и ранен.

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