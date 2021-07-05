Пытали украинских военных на Донбассе: СБУ разоблачила двух российских наемников

Пытали украинских военных на Донбассе: СБУ разоблачила двух российских наемников

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Об этом в понедельник, 5 июля сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "Батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее украинская прокуратура объявила подозрение одному из главарей боевиков так называемой "ДНР".

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