Пытали украинских военных на Донбассе: СБУ разоблачила двух российских наемников

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.
Об этом в понедельник, 5 июля сообщает пресс-центр СБУ.
"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "Батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.
По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Ранее украинская прокуратура объявила подозрение одному из главарей боевиков так называемой "ДНР".