Катували українських військових на Донбасі: СБУ викрила двох російських найманців

За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.
Контррозвідники СБУ викрили двох бойовиків так званої "ДНР", які підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни. Зловмисники чинили збройний супротив силам АТО/ООС і причетні до катувань українських військовослужбовців.
Про це у понеділок, 5 липня повідомляє пресцентр СБУ.
"Встановлено, що двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "Батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим.
За наявними даними, наразі ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.
Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
Раніше українська прокуратура оголосила підозру одному з ватажків бойовиків так званої "ДНР".