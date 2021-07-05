Курс валют на 6 июля: сколько стоят доллар и евро

Курс валют на 6 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,4 гривны.

Во вторник, 6 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 июля:

Доллар США — 27,29 грн (минус 12 коп.).

Евро — 32,37 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 5 июля:

Доллар США — 27,20/27,45 грн.

Евро — 32,15/32,50 грн.

Антирекорды гривны:

Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).

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