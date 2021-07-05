Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,3 гривні, а євро – 32,4 гривні.
У вівторок, 6 липня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 6 липня:
- Долар США – 27,29 грн (мінус 12 коп.).
- Євро – 32,37 грн (мінус 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 5 липня:
- Долар США – 27,20/27,45 грн.
- Євро – 32,15/32,50 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Читайте також:
- Прогноз курсу долара в Україні: на що чекати у 2021 році.
- В НБУ пообіцяли зберегти курс гривні пливучим.
- Якими будуть ВВП, зарплати та курс долара: Мінекономіки оприлюднило прогноз на найближчі три роки.