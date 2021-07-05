Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар і євро

Вартість долара становить 27,3 гривні, а євро – 32,4 гривні.

У вівторок, 6 липня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 липня:

Долар США – 27,29 грн (мінус 12 коп.).

Євро – 32,37 грн (мінус 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 5 липня:

Долар США – 27,20/27,45 грн.

Євро – 32,15/32,50 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

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