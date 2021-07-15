В Дании началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет

В Дании началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет

Еврокомиссия разрешила странам ЕС использовать вакцину Pfizer для подростков.

В Дании от коронавируса начали прививать детей 12-15 лет. Подростки стали последней группой вакцинальной кампании в стране.

Об этом сообщает The Local dk.

Так, по данным органов здравоохранения Дании 14 июля 24о тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет были вызваны на прививку от коронавируса.

Отмечается, что ранее Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer для детей 12-15 лет, проанализировав результаты исследования. Датское управления здравоохранения одобрило вакцинацию детей в этом возрастном диапазоне после их собственного исследования в июне. В частности, там заявили, что побочные эффекты у детей от прививки такие же, как и у взрослых, однако встречаются даже реже.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут прививать детей и кто будет принимать соответствующее решение.

Как регулируют вопрос вакцинации детей в Украине

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