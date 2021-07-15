Стрельба и дрифт: чем закончилась громкая свадьба в Одесской области

Стрельба и дрифт: чем закончилась громкая свадьба в Одесской области

Задержанный публично попросил прощения у одесситов за стрельбу во время свадьбы.

В Одесской области задержали мужчин, которые накануне средь бела дня на оживленном перекрестке села Фонтанка, стреляли из автомата. Все это снимали на видео.

Об этом сообщает ТСН.Ранок. 15 июля.

На кадрах видно, как один человек вышел из машины и под одобрительные звуки автомобильных клаксонов выпустил в воздух автоматную очередь.

После чего водитель другого автомобиля устроил дрифт. Оказывается, что одна из диаспор праздновала свадьбу.

Видео в соцсетях посмотрели том числе и правоохранители, и тут же объявили план "Перехват".

Уже через час в ресторан, где продолжалось празднование, отправились бойцы "Корда". Нарушителей уложили на асфальт. Оружие — изъяли.

Стрелку вменяют хулиганство с применением оружия. Дрифтерам — создание аварийной ситуации на дороге.

Стрелок уже выложил в соцсети видео с извинениями.

Новости Украины: в Одесской области одна из диаспор праздновала свадьбу под выстрелы автомата

Напомним, в Николаеве по улице Соборной произошла стрельба между двумя группами граждан. Ранения в грудь получили двое мужчин.

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