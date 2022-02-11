Стася Ровинская показалась в объятиях мужа-красавчика

Супруги посетили допремьерный показ "Смерть на Ниле".

В Киеве состоялась гала-премьера детективного фильма "Смерть на Ниле", снятого по мотивам романа Агаты Кристи.

На мероприятии собралось немало селебритис. Пришла и ведущая дневного инфотейнмент-шоу "Твій День" Стася Ровинская. В этот вечер звезду канала 1+1 сопровождал ее муж, режиссер Ярослав Ровинский. Пара охотно позировала фотографам, обнималась и улыбалась.

Стася Ровинская с мужем / instagram.com/sia_rovinska

Для выхода в свет Ровинска выбрала разноцветное платье с цветочным принтом, а ее муж был в джинсах, пиджаке и коричневом гольфе.

Стася Ровинская с мужем / instagram.com/sia_rovinska

Как призналась Стася, лента ей очень понравилась, а также она назвала отличным актерский состав картины.

В свою очередь, поклонники не упустили возможности сделать комплимент любимой ведущей: "Очень красивая, искренняя пара", "вы похожи друг на друга", "приятно смотреть на вас", "такие красивые оба. Платье очень красивое: такое женственное и нежное".

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