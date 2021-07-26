"Танцы со звездами": звезда "Женского Квартала" стала участницей шоу

Анастасия Оруджова записала соответствующее видео.

Звезда "Женского Квартала", актриса Анастасия Оруджова подтвердила свое участие в шоу "Танцы со звездами".

Юмористка приняла #танціззіркамиchallenge от украинского актера, звезды сериала "След", трехкратного чемпиона Украины по стриптизу Алексея Суровцева. Оруджова записала соответствующее видео и запостила его в Instagram.

В ролике Анастасия танцует с коллегами по "Женскому Кварталу", а затем отправляет их и подтверждает, что станет участницей шоу.

"Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Алексея Суровцева и бросаю вызов Ивану Люленову. Встретимся на паркете" Танцев со звездами "! Ой йо!" — написала актриса.

В свою очередь, Оруджова бросила вызов коллеге по "Лиге смеха", участнику команды "Стояновка", Молдова Ивану Люленову.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

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