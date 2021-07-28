Телеканал 1+1 объявляет кастинг нового сезона "Голосу країни"

Создатели шоу предложили каждому также стать "Агентом Голоса".

Телеканал 1+1 объявляет кастинг нового двенадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", где четыре суперзвезды-тренера будут бороться за мощные голоса участников. В прошлом году одиннадцатый сезон "Голосу країни" вышел под названием "Перезагрузка". Ряд обновлений ждет зрителей и в новом сезоне.

В этом году, кроме традиционного онлайн кастинга, создатели шоу «Голос країни – 12» решили дать возможность зрителям принять участие в создании шоу и предложили каждому стать «Агентом Голоса». Отныне каждый зритель может направить видеозапись исполнения песен своего талантливого друга или близкого человека. Если вокал поразит создателей проекта, то певец получит шанс стать участником 12 сезона.

«Мы ищем настоящих самородков - людей, для которых было создано шоу «Голос країни». Нам нужны искренние, настоящие вокалисты, которые в это нелегкое время могут заставить поверить страну в то, что чудеса случаются. Неважно, какой опыт имеет талантливый вокалист, выступал уже на сцене или выйдет на нее впервые - мы дадим шанс и поддержим каждого, кто имеет голос. Мы всегда прислушиваемся к нашим зрителям, и в этом сезоне дадим им уникальную возможность влиять не только на судьбу участников, но и на контент шоу», - прокомментировал новый сезон продюсер Big Entertainment Show Владимир Завадюк.

пресс-служба канала "1+1"

Телеканал 1+1 ищет талантливых певцов в возрасте от 16 лет. А кто станет звездными тренерами нового сезона "Голосу країни", пока держится в тайне.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо:

заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе «Голос країни»;

загрузить в любую соц.сеть видео с хэштегом #голоскраины #агентиголосу или отправить видеозапись на страницу @goloskrainy_official;

лучшие видео участников будут прослушаны музыкальным продюсером проекта Русланом Квинтой, и вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке.

Напомним, победителем 11 сезона шоу "Голос країни" стал Сергей Лазановский из Ивано-Франковской области. Талантливый певец одержал победу в составе команды тренера-дебютанта DOROFEEVA.

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