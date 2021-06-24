The HARDKISS получил именную табличку на "Площади звезд"

Церемония открытия состоялась 23 июня до 10-летия рок-группы.

В Киеве на "Площади звезд" открыли именную звезду украинской рок-группы The HARDKISS.

Коллектив получил табличку, которая стала 66-й, к 10-летию своего существования. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

instagram.com/the_hardkiss

Музыканты говорят, что долго колебались соглашаться на такую памятку, мол, не любят когда их называют "звездами". Однако, приняли предложение ради своих поклонников.

"Мы не звезды, мы музыканты, но приятно иметь такую память о том, что мы делаем. Это то воспоминание, которое останется надолго", — прокомментировала фронтвумен группы Юлия Санина.

instagram.com/the_hardkiss

Торжественное открытие звезды состоялось 23 июня. Поддержать кумиров собралось немало поклонников. С ними участники группы сделали селфи и раздали автографы.

Новости Украины: в группы "The Hardkiss" появилась именная табличка на Аллее звезд

Напомним, недавно "Вопли Видоплясова" получила именную звезду в центре Киева. Церемония открытия состоялась 25 мая на "Площади звезд" к 35-летию рок-группы.

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