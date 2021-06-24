The HARDKISS отримав іменну табличку на "Площі зірок"

Церемонія відкриття відбулася 23 червня до 10-річчя рок-гурту.

У Києві на "Площі зірок" відкрили іменну зірку українського рок-гурту The HARDKISS.

Колектив отримав табличку, яка стала 66-ю, до 10-річчя свого існування. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

instagram.com/the_hardkiss

Музиканти кажуть, що довго вагалися чи погоджуватись на таку пам’ятку, мовляв, не люблять коли їх називають "зірками". Однак, прийняли пропозицію заради своїх прихильників.

"Ми не зірки, ми музиканти, але приємно мати таку згадку про те, що ми робимо. Це отой спогад, який залишиться надовго", – прокоментувала фронтвумен гурту Юлія Саніна.

instagram.com/the_hardkiss

Урочисте відкриття зірки відбулося 23 червня. Підтримати кумирів зібралося чимало прихильників. З ними учасники гурту зробили селфі та роздали автографи.

Новини України: у гурту "The Hardkiss" з'явилась іменна табличка на Алеї зірок

Нагадаємо, нещодавно "Воплі Відоплясова" отримав іменну зірку в центрі Києва. Церемонія відкриття відбулася 25 травня на "Площі зірок" до 35-річчя рок-гурту.

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