Тоня Матвиенко получила орден "За развитие Украины"

Кроме этого, артистка 24 августа выступит на НСК "Олимпийский".

Известную украинскую певицу Тоню Матвиенко наградили орденом "За развитие Украины".

Церемония награждения по программе "Лидеры XXI века" состоялась Малом Мариинском Дворце. Событие посвящено 30-й годовщине Независимости страны.

Во время мероприятия певицу Тоню Матвиенко наградили орденом "За развитие Украины" за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.

Тоня Матвиенко с орденом / instagram.com/tonya_matvienko

"Спасибо, Международному общественному объединению "Ассамблея деловых кругов" за отличие перед Родиной!", — прокомментировала Тоня.

Кроме этого исполнительница сообщила, что 24 августа споет в дуэте с Ниной Матвиенко на торжественном концерте посвященном ко Дню Независимости Украины, который состоится на НСК "Олимпийский".

Напомним, недавно интересными новостями о своем карьерном успехе поделилась и Джамала. В исполнительницы появилась именная звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве.

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