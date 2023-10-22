Участник "Голосу країни-13" довел Артема Пивоварова до слез

Участник "Голосу країни-13" Гидаят Сеидов довел своего тренера Артема Пивоварова до слез.

К слову, звездный наставник расстроился, ведь его подопечный в "кросс-батле" набрал меньше голосов и не смог попасть в финал. В свою очередь Гидаят поблагодарил тренера и признался, что благодаря ему у него появилась уверенность в себе.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

"Я благодарен за эту возможность оказаться здесь, быть здесь, развернуть четыре кресла. Это моя детская мечта, я очень рад, что она сбылась. Я хочу сказать большое спасибо Артему за то, что ты дал эту возможность быть здесь, что ты стоял за нас, ты невероятный тренер и человек. Каждый раз, когда я раскрываю руки, я слышу твои слова, твое наставничество. Каждый раз, когда мы выходили на сцену, я слышу твои слова, потому что ты веришь. Теперь и я верю в себя", – обратился к тренеру участник.

Наставника Артема Пивоварова растрогали такие искренние слова своего подопечного. Тренер не смог сдержать слез и заплакал.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

"В спорте в своей жизни ты всегда демонстрировал силу. На сегодняшний день ты показал, что ты можешь быть уязвимым, чувствительным. Я очень рад, что ты смог открыться на этом проекте с разных сторон. Ты проявил себя не только как фирменный вокалист. Ты всегда проявлял себя как человек. Он помогал готовиться каждому, потому что Гидаят, кроме того, что он невероятный вокалист, он также преподаватель вокала. Все люди, которые сегодня дошли до полуфинала, благодарили меня за тебя", — обратился к Гидаяту Артем Пивоваров.

Смотрите "Голос країни-13" уже в следующее воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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