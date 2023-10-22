Участница "Голосу країни-13" ошарашила мощным исполнением народной песни

Следующими в "кросс-батлах" сошлись участники команд Юлии Саниной и Артема Пивоварова.

От Юлии Саниной на сцену вышла вокалистка Кристина Старикова. Участница исполнила украинскую народную песню "Ой, ти жайворонку". Такую композицию Кристина, которая родом из Донецкой области, выбрала неспроста. Дело в том, что ее бабушка и дедушка в свое время прославились исполнением народных песен. Таким образом, участница хотела показать, что Донбасс всегда был и будет украинским.

"Когда я спросила, какую песню ты хочешь исполнять, она сказала, что для нее очень важно в этом этапе исполнить именно украинскую народную веснушку, потому что ее дедушка и бабушка, которые живут в Донецкой области, славились именно тем, что пели украинские народные песни там. Для нее важно было таким образом донести до всех, что Донбасс – это Украина", — прокомментировала Юлия Санина.

Тем временем от команды Артема Пивоварова на сцену вышел Гидаят Сеидов. Участник спел композицию I Surrender written от Sam Watters и Louis Biancaniello.

"В спорте в своей жизни ты всегда демонстрировал силу. На сегодняшний день ты показал, что ты можешь быть уязвимым, чувствительным. Я очень рад, что ты смог открыться на этом проекте с разных сторон", — прокомментировал выступление подопечного Артем Пивоваров.

В финал с огромным отрывом в голосах попадает именно Кристина Старикова. За вокалистку проголосовало 112 зрителей, а за Гидаята Сеидова – 52.

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