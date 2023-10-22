"Голос країни-13": участница шоу покорила мощным исполнением хита Тины Тернер

От команды тренера Юлии Саниной на сцену вышла вокалистка Галина Печенижская, которая поборолась в вокальном "кросс-батле" с Эдгаром Енокяном.

Участница выбрала очень сложную сложную композицию. Галина спела хит американской певицы Тины Тернер – Why Must We Wait Until Tonight. Как отметила Юлия Санина, таким образом они с подопечной хотели почтить память легендарной артистки.

"Сейчас прозвучит трибьют Тине Тернер – певице, которую мы все певцы очень сильно уважаем, на которой мы учимся, на которой мы учились, но, к сожалению, в этом году ее не стало. Это наша память великой певице", — прокомментировала Санина.

Галина Печенижская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Галина мощно исполнила композицию Тины Тернер и просто покорила зрителей чувственным номером. Как выяснилось, это ей далось нелегко, ведь в преддверии второго полуфинала участница заболела.

"Мы полночи Галине искали лекарство для горла и от температуры", — призналась Юлия Санина.

К слову, именно Галине удалось убедить зрителей, так что в финал попадает именно она.

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