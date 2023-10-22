Учасник "Голосу країни-13" довів Артема Пивоварова до сліз

Учасник "Голосу країни-13" Гідаят Сеїдов довів свого тренера Артема Пивоварова до сліз.

До слова, зірковий наставник засмутився, адже його підопічний у "кросбатлі" набрав менше голосів не зміг потрапити у фінал. Своєю чергою Гідаят подякував тренеру та зізнався, що завдяки йому в нього з'явилася впевненість у собі.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

"Я дякую за цю можливість опинитись тут, бути тут, розвернути чотири крісла. Це моя дитяча мрія, я дуже радий, що вона здійснилася. Я хочу сказати велике дякую Артему за те, що ти дав цю можливість бути тут, що ти стояв за нас, ти неймовірний тренер і людина. Кожного разу, коли я розкриваю руки, я чую твої слова, твоє наставництво. Кожного разу, коли ми виходили на сцену, я чую твої слова, бо ти віриш. Тепер і я вірю в себе", - звернувся до тренера учасник.

Наставника Артема Пивоварова розчулили такі щирі слова свого підопічного. Тренер не зміг стримати сліз та заплакав.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

"У спорті у своєму житті ти завжди демонстрував силу. На сьогодні ти показав, що ти можеш бути вразливим, чутливим. Я дуже радію, що ти зміг відкритися на цьому проєкті з різних сторін. Ти проявив себе не лише як фірмовий вокаліст. Ти завжди проявляв себе як людина. Він допомагав готуватися кожному, тому що Гідаят, окрім того, що він неймовірний вокаліст, він також викладач вокалу. Всі люди, які сьогодні дійшли до півфіналу, дякували мені за тебе", - звернувся до Гідаята Артем Пивоваров.

Дивіться "Голос країни-13" вже наступної неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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