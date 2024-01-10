Умер экс-барабанщик культовой группы Scorpions

Экс-участник культовой немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак ушел из жизни.

Печальное известие подтвердила дочь музыканта Тоби. Она рассказала, что отец умер всего через несколько недель после того, как он отпраздновал 61-й день рождения. Причин смерти артиста его дочь не уточнила.

Отметим, что Джеймс Коттак наиболее известен тем, что играл в немецкой хард-рок-группе "Scorpions", участником которой стал в 1996 году. Артист выступал вместе с коллективом до 2016-го, вскоре его уволили из группы из-за алкоголизма, пишет издание TMZ.

Музыкант в течение многих лет сражался с вредной привычкой. В 2022 году Коттак делился, что все же не может полностью отказаться от алкоголя.

До Scorpions он был хорошо известен как первый барабанщик группы Kingdom Come, повлиявшей на 80-е благодаря своей музыке в стиле Led Zeppelin. Коттак также гастролировал с другими группами, такими как KrunK, Montrose, Wild Horses и Buster Brown.

Scorpions, Джеймс Коттак (первый слева) / Фото: Getty Images

Кроме музыки, Джеймс несколько раз появлялся в реалити-шоу, в частности, в "Бывших женах рока" 2012-го.

Scorpions, Джеймс Коттак / Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно о кончине известного голливудского актера мексиканского происхождения Адана Канто. Ему было 42 года. Среди самых известных работ Канто – роли в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Уборщица", спродюсированного Warner Bros.

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