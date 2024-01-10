Курс валют на 11 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара в четверг будет несколько ниже.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 11 января. Так, американский доллар несколько потерял в цене.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ.

Пока доллар несущественно, но подешевел, евро и злотый почти не изменили своих позиций.

Курс доллара

1 доллар США – 38,19 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 41,80 грн (-0,01 коп.).

Курс злотого

1 польский злотый – 9,62 грн (-1 коп.).

Кстати, комментируя вопрос курса доллара в 2024 году, глава НБУ Андрей Пышный пообещал обеспечивать "курсовую устойчивость".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: К какому курсу гривны следует готовиться в 2024 году? | Интервью с главой НБУ Андреем Пышным

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