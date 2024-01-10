Помер ексбарабанник культового гурту Scorpions

Ексучасник культового німецького рок-гурту Scorpions Джеймс Коттак пішов з життя.

Сумну звістку підтвердила донька музиканта Тобі. Вона розповіла, що батько помер лише за декілька тижнів після того, як відсвяткував 61-й день народження. Причини смерті артиста його донька не уточнила.

Зазначимо, що Джеймс Коттак найбільш відомий тим, що грав у німецькому хард-рок-гурті "Scorpions", учасником якого став 1996 року. Артист виступав разом з колективом до 2016-го, та згодом його звільнили через алкоголізм, пише видання TMZ.

Музикант протягом багатьох років боровся зі шкідливою звичкою. 2022 року Коттак ділився, що все ж не може повністю відмовитись від алкоголю.

До Scorpions він був добре відомий як перший барабанщик гурту Kingdom Come, який вплинув на 80-ті завдяки своїй музиці в стилі Led Zeppelin. Коттак також гастролював з іншими групами, такими як KrunK, Montrose, Wild Horses, Buster Brown.

Scorpions, Джеймс Коттак (перший ліворуч) / Фото: Getty Images

Крім музики, Джеймс декілька разів з'являвся у реаліті-шоу, зокрема в "Колишніх дружинах року" 2012-го.

Scorpions, Джеймс Коттак / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть відомого голлівудського актора мексиканського походження Адана Канто. Йому було 42 роки. Серед найвідоміших робіт Канто – ролі у фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" і серіалі "Прибиральниця", спродюсованого Warner Bros.

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