Самопроголошена "королева ДНР" показала, який вигляд мала до пластичних операцій

Скандальна блогерка з окупованого Донбасу Аліна Андрієвська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

Самопроголошена "королева ДНР" у сторіз своєї сторінки в Instagram розмістила знімок, на якому зображена у підлітковому віці. На знімку у неї русяве волосся, свої пухкі губи. Аліна полюбляла фарбуватися й раніше, щоправда, не так яскраво як зараз.

Аліна Андрієвська до пластики (фото oboz.ua) / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Якщо вірити "міс ДНР", як її жартома прозвали у Мережі, на фотографії їй 15 років. Що спонукало прихильницю Росії спотворити себе пластикою, - незрозуміло. Втім, раніше вона заявляла, що не бачить проблеми у тому, аби зробити величезні губи, якщо це допомагає їй полюбити себе.

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Як відомо, Андрієвська зробила губи на пів обличчя, змінила ніс, вилиці, форму та розріз очей. Ба навіть хірурги попрацювали над сідницями і бюстом одіозної блогерки.

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Аліна Андрієвська / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Нагадаємо, що про Андрієвську заговорили після її сміхотворного інтерв'ю, в якому вона назвала себе "королевою ДНР" та еталоном жіночності. Ба більше, прихильниця Росії також порівняла себе з королевою Єлизаветою II і заявила, що прагне бути "натуральною".

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