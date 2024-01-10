Самопроголошена "королева ДНР" показала, який вигляд мала до пластичних операцій

Аліна Андрієвська поділилася знімком, де зображена у 15 років.
Скандальна блогерка з окупованого Донбасу Аліна Андрієвська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.
Самопроголошена "королева ДНР" у сторіз своєї сторінки в Instagram розмістила знімок, на якому зображена у підлітковому віці. На знімку у неї русяве волосся, свої пухкі губи. Аліна полюбляла фарбуватися й раніше, щоправда, не так яскраво як зараз.
Якщо вірити "міс ДНР", як її жартома прозвали у Мережі, на фотографії їй 15 років. Що спонукало прихильницю Росії спотворити себе пластикою, - незрозуміло. Втім, раніше вона заявляла, що не бачить проблеми у тому, аби зробити величезні губи, якщо це допомагає їй полюбити себе.
Як відомо, Андрієвська зробила губи на пів обличчя, змінила ніс, вилиці, форму та розріз очей. Ба навіть хірурги попрацювали над сідницями і бюстом одіозної блогерки.
Нагадаємо, що про Андрієвську заговорили після її сміхотворного інтерв'ю, в якому вона назвала себе "королевою ДНР" та еталоном жіночності. Ба більше, прихильниця Росії також порівняла себе з королевою Єлизаветою II і заявила, що прагне бути "натуральною".
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