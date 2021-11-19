Умерла звезда фильма "12 стульев" Нина Агапова

Артистки не стало на 96 году жизни.
Умерла известная российская актриса и звезда фильма "12 стульев" Нина Агапова.
Печальной новостью поделился в своем Facebook режиссер Сергей Капков. Звезде было 95 лет. Причина смерти знаменитости неизвестна.
"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня… Вот кто действительно рожден был звездой. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной", — поделился режиссер.
Напомним, Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года. В 1951 году Агапова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, работала в Театре-студии киноактера.
Актриса сыграла в таких фильмах, как "Не хочу быть взрослым", "Крейцерова соната" и "Зависть богов", "12 стульев", "Старики-разбойники" и других.
Читайте также: