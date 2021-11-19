Умерла звезда фильма "12 стульев" Нина Агапова

Артистки не стало на 96 году жизни.

Умерла известная российская актриса и звезда фильма "12 стульев" Нина Агапова.

Печальной новостью поделился в своем Facebook режиссер Сергей Капков. Звезде было 95 лет. Причина смерти знаменитости неизвестна.

Нина Агапова в фильме "Старики-разбойники" / kino-teatr.ru

"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня… Вот кто действительно рожден был звездой. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной", — поделился режиссер.

Напомним, Нина Федоровна родилась 30 мая 1926 года. В 1951 году Агапова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, работала в Театре-студии киноактера.

Нина Агапова в фильме "12 стульев" / kino-teatr.ru

Актриса сыграла в таких фильмах, как "Не хочу быть взрослым", "Крейцерова соната" и "Зависть богов", "12 стульев", "Старики-разбойники" и других.

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