На Волыни 2022 год пройдет под знаком ребенка

Планируется обеспечение безбарьерного пространства для родителей с малышами и детьми с инвалидностью, обустройство комнат «матери и ребенка».

Депутаты Волынского областного совета поддержали инициативу координатора Женского движения «ЗА МАЙБУТНЄ» Ольги Максимяк, провозгласив 2022 год «Годом ребенка на Волыни». В повестку дня ближайшего пленарного заседания внесен вопрос об утверждении региональной целевой программы, говорится в сообщении политсилы.

Значительная часть мероприятий и ресурсов программы будут направлены на обеспечение безбарьерного пространства для родителей с малышами и детьми с инвалидностью, обустройство комнат «матери и ребенка», детских уголков для детей старшего возраста в общественных учреждениях и т.д.

«Если гулять с малышами, то зайти с коляской в заведение питания или здание органов местного самоуправления практически всегда нереально. Такие элементарные вещи, как посетить супермаркет, поликлинику или просто выйти с коляской на прогулку — еще то испытание», — отмечает депутат Волынского областного совета Ольга Максимяк.

Не меньше внимания в рамках программы «Год ребенка на Волыни» облсовет уделит развитию детского спорта. Предусматривается налаживание тесного сотрудничества с общественными организациями и молодежными советами, которые активно создаются в общинах, привлечение из различных источников ресурсов на установку детских и спортивных площадок, в том числе с инклюзивными элементами, обустройство школьных стадионов и т.д.

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Еще один аспект предложенной инициативы касается предоставления на должном уровне помощи семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, ведь соцслужбы, к сожалению, не всегда на должном уровне выполняют свои обязанности. Речь идет об обеспечении эффективного контроля за соблюдением правил и графиков свиданий, участии в воспитании детей разорвавших брак родителей, привлечении к работе необходимого количества профессиональных психологов, которые будут оказывать первичную консультационную помощь пострадавшим от домашнего насилия детям.

«Вопрос очень болезненный. Только с начала 2021 года на Волыни зарегистрировано более 9000 соответствующих заявлений в правоохранительные органы — в четыре раза больше, чем в прошлом!» — говорит координатор Волынской региональной организации Женского движения «ЗА МАЙБУТНЄ».

Областной совет также направит средства на создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, где родители без боязни смогут оставлять детей, как в детсадах.

«Конечно, сейчас в Украине много говорят об инклюзии. Но, опять же, во многих случаях вопрос о введении в штат ассистентов воспитателей или учителей остается открытым. Поэтому мы предлагаем наладить прежде всего учет детей с инвалидностью, создав социальные карточки, где была бы указана информация о потребностях этого ребенка и возможностях их обеспечения», — заключает Ольга Максимяк.

12 ноября 2021 года проект региональной программы «Год ребенка на Волыни» одобрил координационный совет по вопросам органов местного самоуправления при председателе Волынского областного совета.