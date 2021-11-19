На Волині 2022 рік пройде під знаком дитини

Планується забезпечення безбар’єрного простору для батьків із малюками та дітьми з інвалідністю, облаштування кімнат «матері і дитини» тощо.

Депутати Волинської обласної ради підтримали ініціативу координаторки Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» Ольги Максим’як, проголосивши 2022 рік «Роком дитини на Волині». До порядку денного найближчого пленарного засідання внесено питання про затвердження регіональної цільової програми, йдеться у повідомленні політсили.

Значна частина заходів і ресурсів програми буде спрямована на забезпечення безбар’єрного простору для батьків із малюками та дітьми з інвалідністю, облаштування кімнат «матері і дитини», дитячих куточків для дітей старшого віку в громадських закладах тощо.

«Якщо гуляти з малечею, то зайти з візочком у заклад харчування чи будівлю органів місцевого самоврядування практично завжди нереально. Такі елементарні речі, як відвідати супермаркет, поліклініку чи просто вийти з візочком на прогулянку — ще те випробування», — наголошує депутатка Волинської обласної ради Ольга Максим’як.

Не менше уваги в рамках програми «Рік дитини на Волині» облрада приділить розвитку дитячого спорту. Передбачається налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями та молодіжними радами, які наразі активно створюються у громадах, залучення з різних джерел ресурсів на встановлення дитячих і спортивних майданчиків, у тому числі з інклюзивними елементами, облаштування шкільних стадіонів тощо.

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Ще один аспект запропонованої ініціативи стосується надання на належному рівні допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, адже соцслужби, на жаль, не завжди на належному рівні виконують свої обов’язки. Мова йде про забезпечення ефективного контролю за виконанням правил та графіків побачень, участі у вихованні дітей батьків, що розірвали шлюб, залучення до роботи необхідної кількості професійних психологів, які надаватимуть первинну консультаційну допомогу потерпілим від домашнього насильства дітям.

«Питання дуже болюче. Лише від початку 2021 року на Волині зареєстровано понад 9000 відповідних заяв до правоохоронних органів — учетверо більше, ніж торік!» — каже координаторка Волинського регіонального осередку Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ».

Обласна рада також спрямує кошти на створення центрів денного перебування для дітей з інвалідністю, де батьки без остраху зможуть залишати дітей, як у дитсадках.

«Звичайно, зараз в Україні багато говорять про інклюзію. Але, знову ж таки, у багатьох випадках питання щодо введення до штату асистентів вихователів або вчителів залишається відкритим. Тому ми пропонуємо налагодити передусім облік дітей з інвалідністю, створивши соціальні картки, де була б зазначена інформація щодо потреб цієї дитини та можливостей їх забезпечення», — підсумовує Ольга Максим’як.

12 листопада 2021 року проєкт регіональної програми «Рік дитини на Волині» схвалила координаційна рада з питань органів місцевого самоврядування при голові Волинської обласної ради.