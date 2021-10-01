Ніна Матвієнко випустила кліп, яким підтримала дітей з синдромом Дауна

Артистка знялася у кліпі разом з дівчиною, яка народилася з синдромом Дауна.

Українська співачка Ніна Матвієнко вирішила долучитися до Всесвітнього місяця поінформованості (обізнаності) про синдром Дауна.

Так, артиста випустила відеоролик "Музика - важлива. Музика – можлива". Співачка знялася у кліпі разом 18-річною Марією Бондарковою, яка народилася з синдромом Дауна. На відео Ніна разом з дівчиною грали на піано.

Ніна Матвієнко та Марія Бондаркова / Пресслужба Ніни Матвієнко

Таким чином артистка хотіла донести, що діти з синдром Дауна мають гарні музичні здібності. Виконавиця говорить, що музика для таких дітей – це не лише творчість та самовираження, а й терапевтичний інструмент, що розвиває ритміку, комунікативні навички та внутрішній самоконтроль.

"Щороку в країні народжується понад 400 таких дітей. Багато з них могли б бути почутими через музику", – повідомляє у відео Ніна Матвієнко.

Зазначимо, від першого жовтня розпочався Всесвітній місяць поінформованості (обізнаності) про синдром Дауна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мята вперше розповіла про діагноз свого 13-річного сина. У хлопчика ураження головного мозку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання