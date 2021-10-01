Нина Матвиенко выпустила клип, которым поддержала детей с синдромом Дауна

Артистка снялась в клипе вместе с девушкой, которая родилась с синдромом Дауна.

Украинская певица Нина Матвиенко решила присоединиться к Всемирному месяцу осведомленности о синдроме Дауна.

Артиста выпустила видеоролик "Музика - важлива. Музика – можлива". Певица снялась в клипе вместе 18-летней Марией Бондарковой, которая родилась с синдромом Дауна. На видео Нина вместе с девушкой играли на пиано.

Нина Матвиенко и Мария Бондаркова / Пресслужба Ніни Матвієнко

Таким образом артистка хотела донести, что у детей с синдромом Дауна хорошие музыкальные способности. Исполнительница говорит, что музыка для таких детей — это не только творчество и самовыражение, но и терапевтический инструмент, который развивает ритмику, коммуникативные навыки и внутренний самоконтроль.

"Ежегодно в стране рождается более 400 таких детей. Многие из них могли бы быть услышанными благодаря музыке", - сообщает в видео Нина Матвиенко.

Отметим, с первого октября начался Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна.

Напомним, недавно певица Мята впервые рассказала о диагнозе своего 13-летнего сына. У мальчика поражение головного мозга.

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