В семье Алины Гросу случилось горе

У артистки умер родной человек.

В семье украинской певицы Алины Гросу произошло горе.

В исполнительницы умерла бабушка — Клавдия Ивановна. Печальной вестью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Клавдия Ивановна воспитывала Алину с девяти дней. Артистка говорит, что ей больно из-за того, что ее родного человека не стало.

Алина Гросу с бабушкой / instagram.com/alina_grosu

"Очень больно... Умерла моя Клавдия Ивановна, бабушка Клава, Кавани — так я ее в детстве называла... Человек, который воспитывала меня с девяти дней, научила меня ходить, говорить, немного петь и оставила невероятный след в моем сердце, буду помнить всегда", — рассказала печальную новость Алина.

Причину смерти знаменитость решила не сообщать.

Также певица показала несколько архивных фотографий, на которых изображена со своей бабушкой.

Напомним, недавно стало известно, что у известного российского шоумена Прохора Шаляпина умерла жена. Женщине было 42 года.

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