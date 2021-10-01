У известного российского шоумена умерла жена

Женщине было 42 года.

Умерла жена известного российского певца Прохора Шаляпина — Татьяна Дэвис.

Печальную новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис / instagram.com/shalyapin_official

"Мне сложно это писать, и я очень не хочу верить в то, что моей Тани больше нет", — поделился своими переживаниями артист.

Известно, что Татьяна скончалась 30 сентября в США от осложнений из-за COVID-19, которым женщина заразилась в июле после свадьбы. Женщина поздно обратилась к врачам, поэтому болезнь успела поразить 80% ее легких. Жена шоумена впала в кому, из которой уже не очнулась.

К слову, Татьяна и Прохор поженились летом этого года.

Прохор Шаляпин с женой / instagram.com/shalyapin_official

Отметим, Прохор Шаляпин — российский певец и финалист проекта "Фабрика звезд — 6". Артисту 37 лет.

Напомним, недавно умер звезда "Секса в большом городе" Вилли Гарсон. Причиной смерти актера стал рак поджелудочной железы.

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