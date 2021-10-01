У відомого російського шоумена померла дружина

Жінці було 42 роки.

Померла дружина відомого російського співака Прохора Шаляпіна - Тетяна Девіс.

Сумну новину музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Прохор Шаляпін та Тетяна Девіс / instagram.com/shalyapin_official

"Мені складно це писати, і я дуже не хочу вірити в те, що моєї Тані більше немає", - поділився своїми переживаннями артист.

Відомо, що Тетяна померла 30 вересня у США від ускладнень через COVID-19, яким жінка заразилась у липні після весілля. Жінка пізно звернулася до лікарів, тому хвороба встигла вразити 80% її легенів. Дружина шоумена впала в кому, з якої вже не отямилась.

До слова, Тетяна та Прохор одружилися влітку цього року.

Прохор Шаляпін з дружиною / instagram.com/shalyapin_official

Зазначимо, Прохор Шаляпін – російський співак та фіналіст проєкту "Фабрика зірок — 6". Артистові 37 років.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка "Сексу і міста" Віллі Гарсон. Причиною смерті актора став рак підшлункової залози.

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