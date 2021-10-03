У родині Аліни Гросу сталося горе

В артистки померла рідна людина.

У родині української співачки Аліни Гросу сталося горе.

У виконавиці померла бабуся – Клавдія Іванівна. Сумною звісткою знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Клавдія Іванівна виховувала Аліну від дев'яти днів. Артистка говорить, що їй боляче через те, що її найріднішої людини не стало.

Аліна Гросу з бабусею / instagram.com/alina_grosu

"Дуже боляче... Померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Кавані - так я її в дитинстві називала... Людина, яка виховувала мене від дев'яти днів, навчила мене ходити, говорити, трішки співати та залишила неймовірний слід в моєму серці, буду пам'ятати завжди", - розповіла сумну новину Аліна.

Причину смерті знаменитість вирішила не повідомляти.

Також співачка показала декілька архівних світлин, на яких зображена зі своєю бабусею.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у відомого російського шоумена Прохора Шаляпіна померла дружина. Жінці було 42 роки.

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