В семье Ольги Харлан случилось горе

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан 1 февраля случилось горе.

Как рассказала спортсменка в своем Instagram, умер близкий для нее человек. Ушла из жизни ее бабушка. Ольга вспомнила, что последний раз видела родного человека две недели назад, когда приезжала в родной Николаев.

Хотя тогда бабушка Харлан улыбалась, она уже плохо чувствовала себя.

Ольга Харлан с бабушкой / Фото: instagram.com/olgakharlan

Это наше последнее фото с бабушкой. Оно было сделано две недели назад, когда я ездила домой. Это утреннее фото, я в своей дурацкой пижаме, бабушка с прической, сделанной мной, и немного улыбок на наших лицах. Но бабушке было очень больно. Сегодня ее не стало", — поделилась фехтовальщица.

Харлан добавила, что бабушка навсегда останется в ее памяти и сердце.

"Воспоминания о ней – это невероятная любовь, огромная поддержка, очень веселые истории с моего детства и многое другое, что останется в моей памяти навсегда. Навсегда в наших сердцах…", — написала в фотоблоге Ольга.

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