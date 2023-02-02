У родині Ольги Харлан сталося горе

У родині фехтувальниці Ольги Харлан 1 лютого сталося горе.

Як розповіла спортсменка у своєму Instagram, померла близька для неї людина. Пішла з життя її бабуся. Ольга пригадала, що востаннє бачила рідну людину два тижні тому, коли приїжджала до рідного Миколаєва.

Хоч тоді бабуся Харлан усміхалася, однак вона вже погано почувалася.

Ольга Харлан з бабусею / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Це наше останнє фото з бабусею. Воно було зроблене два тижні тому, коли я їздила додому. Це ранкове фото, я у своїй дурацькій піжамі, бабуся із зачіскою, зробленою мною, і трошки усмішок на наших обличчях. Але бабусі було дуже боляче. Сьогодні її не стало", - поділилася фехтувальниця.

Харлан додала, що бабуся назавжди залишиться в її пам'яті та серці.

"Спогади про неї - це неймовірна любов, величезна підтримка, дуже веселі історії з мого дитинства і багато іншого, що залишиться в моєї пам'яті назавжди. Назавжди у наших серцях…", - написала у фотоблогу Ольга.

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