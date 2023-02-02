У родині Ольги Харлан сталося горе

Померла близька людина спортсменки.
У родині фехтувальниці Ольги Харлан 1 лютого сталося горе.
Як розповіла спортсменка у своєму Instagram, померла близька для неї людина. Пішла з життя її бабуся. Ольга пригадала, що востаннє бачила рідну людину два тижні тому, коли приїжджала до рідного Миколаєва.
Хоч тоді бабуся Харлан усміхалася, однак вона вже погано почувалася.
"Це наше останнє фото з бабусею. Воно було зроблене два тижні тому, коли я їздила додому. Це ранкове фото, я у своїй дурацькій піжамі, бабуся із зачіскою, зробленою мною, і трошки усмішок на наших обличчях. Але бабусі було дуже боляче. Сьогодні її не стало", - поділилася фехтувальниця.
Харлан додала, що бабуся назавжди залишиться в її пам'яті та серці.
"Спогади про неї - це неймовірна любов, величезна підтримка, дуже веселі історії з мого дитинства і багато іншого, що залишиться в моєї пам'яті назавжди. Назавжди у наших серцях…", - написала у фотоблогу Ольга.
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