Жена Дмитрия Гордона ошарашила оригинальным подарком паре от друзей

Супругам подарили необычный ковер.
Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – похвасталась оригинальным презентом паре от их друзей.
В своем Instagram журналистка опубликовала фотографию, на которой влюбленные позируют у себя дома и держат в руках ковер. Изюминка в том, на холсте соткан портрет супругов.
Такой коврик пришелся Бацман по душе.
"Подарок от наших азербайджанских друзей. Ковер не просто самолет, а бомба-петарда-ракета", – прокомментировала сюрприз Алеся.
Пользователи также оценили затейливый подарок.
- Очень хорошо! Супер
- Алеся – настоящая богиня! А Дмитрий – рыцарь! Ковер классный! Он украсит и квартиру, и фойе театра и кинотеатра, и дворец бракосочетания!
- Очень красиво
Читайте также: