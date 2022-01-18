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Жена Дмитрия Гордона ошарашила оригинальным подарком паре от друзей

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Жена Дмитрия Гордона ошарашила оригинальным подарком паре от друзей

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Супругам подарили необычный ковер.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия ГордонаАлеся Бацман – похвасталась оригинальным презентом паре от их друзей.

В своем Instagram журналистка опубликовала фотографию, на которой влюбленные позируют у себя дома и держат в руках ковер. Изюминка в том, на холсте соткан портрет супругов.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Такой коврик пришелся Бацман по душе.

"Подарок от наших азербайджанских друзей. Ковер не просто самолет, а бомба-петарда-ракета", – прокомментировала сюрприз Алеся.

Пользователи также оценили затейливый подарок.

  • Очень хорошо! Супер
  • Алеся – настоящая богиня! А Дмитрий – рыцарь! Ковер классный! Он украсит и квартиру, и фойе театра и кинотеатра, и дворец бракосочетания!
  • Очень красиво

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